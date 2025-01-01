Разыгрываем призы к культовому сериалу «Офис»
Комедийное шоу можно посмотреть на канале ТНТ4 в экслюзивной озвучке по будням в 00:00.
Сериал о трудовых буднях небольшого регионального офиса крупной компании, обитатели которого целыми днями должны терпеть закидоны своего непутевого босса.
Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в наш Телеграм-канал и получите шанс выиграть эксклюзивный промо-набор с символикой тв-шоу. В него входит фирменная кружка «Офис», подушка в виде папки для бумаг и офисный гамак для ног.
Победителей определит наш робот 18 мая.
Победители:
semjon.frolov1***@mail.ru korobk***@mail.ru bar_s***@yandex.ru
Викторина окончена