Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Верю в любовь»
Поверьте в любовь вместе с Киноафишей!
17 марта в 19.30 в кинотеатре Каро Sky 17 в ТЦ Авиапарк состоится специальный показ мелодрамы «Верю в любовь».
Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.
Победителей определит наш робот 16 марта.
Победители:
bulaeva.***@gmail.com sweta***@bk.ru viksimo***@yandex.ru
Викторина окончена