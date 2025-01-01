Меню
Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Верю в любовь»

Дата окончания викторины: 16 марта 2020 10:40
Поверьте в любовь вместе с Киноафишей!

17 марта в 19.30 в кинотеатре Каро Sky 17 в ТЦ Авиапарк состоится специальный показ мелодрамы «Верю в любовь».

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 16 марта.

Победители:

bulaeva.***@gmail.com sweta***@bk.ru viksimo***@yandex.ru

Викторина окончена
