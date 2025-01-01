Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Афера в Майами»

Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Афера в Майами»

Дата окончания викторины: 17 марта 2020 13:30
Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Афера в Майами»

Посмотрите раньше всех новый триллер с Пенелопой Крус и Аной де Армас.

18 марта в 20.00 в кинотеатре Синема Стар Ереван Плаза пройдет предпремьерный показ шпионского триллера «Афера в Майами».

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 17 марта.

Вынуждены сообщить, что в связи с отменной массовых мероприятий в Москве, показ не состоится.

Викторина окончена
