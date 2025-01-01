Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Остров фантазий»

Разыгрываем призы к фильму «Остров фантазий»

Дата окончания викторины: 10 марта 2020 10:28
Разыгрываем призы к фильму «Остров фантазий»

Дарим практичные чехлы для чемоданов и стильные органайзеры.

5 марта в прокат выходит фантастический триллер «Остров фантазий».

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 10 марта.

Победители:

Podose***@rambler.ru sstovi1***@gmail.com kvoli***@yandex.ru

Разыгрываем призы к фильму «Остров фантазий»
Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше