Разыгрываем призы к фильму «Остров фантазий»

5 марта в прокат выходит фантастический триллер «Остров фантазий».

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 10 марта.

Победители:

Podose***@rambler.ru sstovi1***@gmail.com kvoli***@yandex.ru