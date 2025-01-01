Разыгрываем настольную игру и ежедневник среди знатоков сериала «Война семей» на ТНТ

Меню
Дата окончания викторины: 6 марта 2020 10:09
ТНТ и Киноафиша подарят настольную игру для интеллектуальной «войны семей» и фирменный ежедневник ТНТ лучшему знатоку сериала «Война семей» на ТНТ.

«Война семей» — это первый сериал ТНТ, рассказывающий об отношениях семей. Миша и Дима дружат с самого детства: детский сад, школа, армия — все эти жизненные этапы они прошли вместе. Дети решили продолжить дело своих отцов, но пошли еще дальше: сын Миши и дочь Димы объявили о свадьбе и совсем скоро сделают лучших друзей близкими родственниками. Но внезапно открывшиеся семейные тайны в один момент превращают двух мужчин в злейших врагов.

«Война семей» на ТНТ в 20.00!

Проверь, насколько хорошо ты следишь за «Войной семей»! Докажи, что ты самый внимательный зритель: отвечай на наши вопросы о сериале на ТНТ и получи возможность стать обладателем главного приза - настольной игры для интеллектуальной «войны семей» и фирменного ежедневника ТНТ

Итоги конкурса мы подведем 6 марта.

Победитель:

sveti***@mail.ru

Викторина окончена
