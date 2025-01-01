Разыгрываем билеты на специальные показы фильма «Невидимая жизнь Эвридики»

Меню
Дата окончания викторины: 2 марта 2020 12:04
Красочная мелодрама завоевала главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

В преддверии 8 марта в Москве и Санкт-Петербурге состоятся премьерные показы фильма «Невидимая жизни Эвридики».

Рио де Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о жизни в Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, Гида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.

Москва: 3 марта в Формуле Кино ЦДМ — обсуждение с кинокритиком Алисой Таежной, показ на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.

Санкт-Петербург: 4 марта в Формуле Кино Галерея – обсуждение с кинокритиком Татьяной Шороховой, показ на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.

Победителей определит наш робот 2 марта.

Победители:

a-alesh***@bk.ru seka***@mail.ru

Викторина окончена
