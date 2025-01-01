Разыгрываем билеты на предпремьерный показ фильма «Пушки Акимбо»

19 февраля в Санкт-Петербурге Киноафиша.Инфо и Каскад Фильм устраивают предпремьерный показ комедийного боевика с Дэниелем Рэдклиффом «Пушки Акимбо».

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Хочешь быть в числе первых, кто увидит «Пушки Акимбо» на большом экране? Посмотри трейлер, правильно ответь на вопросы викторины и попади в число счастливчиков, выигравших билет на показ 19 февраля.

Победителей определит наш робот 18 февраля.

В широкий прокат «Пушки Акимбо» выйдут 27 февраля.

Победители:

e_kras***@ro.ru, darua-gorbun***@mail.ru, fluff***@yandex.ru, stass***@mail.ru, skywriter***@yandex.ru maxim59***@gmail.com b90de***@mail.ru, w17p***@mail.ru 71vie***@rambler.ru b30***@yandex.ru