Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на предпремьерный показ фильма «Пушки Акимбо»

Разыгрываем билеты на предпремьерный показ фильма «Пушки Акимбо»

Дата окончания викторины: 18 февраля 2020 11:54
Разыгрываем билеты на предпремьерный показ фильма «Пушки Акимбо»

Правильные ответы ищите в трейлере!

19 февраля в Санкт-Петербурге Киноафиша.Инфо и Каскад Фильм устраивают предпремьерный показ комедийного боевика с Дэниелем Рэдклиффом «Пушки Акимбо».

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Хочешь быть в числе первых, кто увидит «Пушки Акимбо» на большом экране? Посмотри трейлер, правильно ответь на вопросы викторины и попади в число счастливчиков, выигравших билет на показ 19 февраля.

Победителей определит наш робот 18 февраля.

В широкий прокат «Пушки Акимбо» выйдут 27 февраля.

Победители:

e_kras***@ro.ru, darua-gorbun***@mail.ru, fluff***@yandex.ru, stass***@mail.ru, skywriter***@yandex.ru maxim59***@gmail.com b90de***@mail.ru, w17p***@mail.ru 71vie***@rambler.ru b30***@yandex.ru

Викторина окончена
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше