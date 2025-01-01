Викторина к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 27 декабря 2016 13:37
15 декабря в прокат вышел фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Сопротивление собирает отряд для выполнения особой миссии — надо выкрасть чертежи самого совершенного и смертоносного оружия Империи. Возглавляет бойцов неуправляемая и бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этом самоубийственном задании есть и личные мотивы. Не всем суждено вернуться домой, но герои готовы к этому, ведь на кону судьба Галактики.

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
