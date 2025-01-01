Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Моя собака Идиот»

Меню
Дата окончания викторины: 21 февраля 2020 09:30
Тот случай, когда собака действительно лучший друг человека.

22 февраля в 17.00 в кинотеатре «Аврора» пройдет специальный показ комедии «Моя собака Идиот».

Писатель Анри переживает, кажется, все кризисы сразу — пропало вдохновение, не ладятся отношения с женой, не получается прийти ко взаимопониманию с выросшими детьми. Но когда Анри завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру.

Победителей определит наш робот 21 февраля.

В широкий прокат лента «Моя собака Идиот» выйдет 27 февраля.

Победители:

cool.albina***@yandex.ru seka***@mail.ru

