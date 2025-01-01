Разыгрываем билеты на специальные показы фильма «Форрест Гамп»

Меню
Дата окончания викторины: 7 февраля 2020 12:18
Смотрите классику на большом экране!

13 февраля впервые в широкий российский прокат выйдет «Форрест Гамп»! За несколько дней до премьеры, 8 и 9 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы трагикомедии Роберта Земекиса и триумфатора премии «Оскар» 1995 года.

Форрест Гамп — добрый мальчик с низким IQ, живущий на американском Юге. Мама учит его, что глуп тот человек, который поступает как глупец, а сам Форрест ничем не хуже остальных. С этой установкой и изрядной долей удачи он и проходит через свою насыщенную жизнь: становится звездой футбола и настольного тенниса, заканчивает колледж и воюет во Вьетнаме, получает медаль из рук президента и знакомится с Джоном Ленноном, основывает многомиллиардный бизнес и вдохновляет людей на бег. Но это все не имеет значения для Форреста: он может думать только о Дженни, подруге детства, любовь к которой хранит три десятка лет.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 7 февраля.

Детали показа в Москве:

9 февраля, кинотеатр «Каро 11 Октябрь», 18:00.

Детали показов в Санкт-Петербурге:

8 февраля, кинотеатр «Аврора», 18:30; 9 февраля, кинотеатр «Каро 9 Варшавский экспресс», 18:00

Победители:

sashab***@bk.ru

kate.kolda***@gmail.com

zvel***@gmail.com

