Разыгрываем призы к фильму «Соник в кино»

Отправляйтесь в захватывающее путешествие с самым быстрым ежом на свете.

20 февраля в прокат выходит семейное приключение «Соник в кино».

Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 25 февраля.

Победители:

mashus***@gmail.com motorhead_lu***@mail.ru laba.danil1***@gmail.com