Разыгрываем призы к фильму «Плохие парни навсегда»

23 января в прокат выходит боевик «Плохие парни навсегда», продолжение знаменитой экшн-франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.

Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнёром. «Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наёмник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 3 февраля.

Победители:

dedar***@yandex.ru prjan***@list.ru loll***@yandex.ru