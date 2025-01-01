Викторина к фильму «Пассажиры» от WDSSPR

С 22 декабря в прокат выходит фильм «Пассажиры».

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех его обитателей.

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!