Разыгрываем призы к фильму «Союз спасения»

Дата окончания викторины: 25 декабря 2019 12:37
Для всех любителей качественного военного кино!

26 декабря в прокат выйдет масштабная историческая драма Андрея Кравчука «Союз спасения».

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма - лонгслив, солдатика или ведро для попкорна.

Победителей определит наш робот 25 декабря.

Победители:

tanya_pin***@mail.ru wet***@rambler.ru strelok***@bk.ru lelik***@gmail.com kb***@yandex.ru pavlo***@mail.ru densid3***@gmail.com igor-k***@yandex.ru gamer12***@mail.ru

