Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

Дата окончания викторины: 13 декабря 2016 12:00
С 15 декабря в прокат выходит долгожданный спин-офф "Звездных войн" - фильм «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» - первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте Real 3D - очки из лимитированной коллекции.

В викторине могут участвовать только жители Москвы!

Викторина окончена
