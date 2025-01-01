Разыгрываем билеты на показ документального фильма «Lil Peep: Всё для всех»

Меню
Дата окончания викторины: 18 ноября 2019 10:44
Трагическая история молодого и талантливого рэпера на большом экране.

19 ноября в 20.00 в кинотеатре Формула Кино Галерея состоится предпремьерный показ документального фильма «Lil Peep: Всё для всех».

История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Документальный фильм, спродюсированный Терренсом Маликом, исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на youtube и трагически погибшего в 2017.

Фильм представит музыкальный критик Артем Макарский.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета!

Победители:

e.roschina@*** s.chistov@***

Победителей определит наш робот 18 ноября.

