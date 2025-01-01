Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на премьеру нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»

Разыгрываем билеты на премьеру нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»

Дата окончания викторины: 8 ноября 2019 09:50
Разыгрываем билеты на премьеру нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»

Посмотрите первыми новый фильм Ксавье Долана!

10 ноября в московском кинотеатре КАРО Октябрь и 13 ноября в санкт-петербургском кинотеатре Формула Кино Галерея пройдут премьерные показы фильма «Матиас и Максим».

Трогательная история самопознания людей, стоящих на пороге 30-летия. Фильм впервые был представлен в конкурсной программе 72-го Каннского кинофестиваля. Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.

Победителей определит наш робот 8 ноября.

Детали показа в Москве:

10 ноября, Каро Октябрь, сбор гостей в 17-30, показ в 18-00. Фильм представит кинокритик Стас Тыркин.

Билеты можно купить здесь.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

13 ноября, Формула Кино Галерея. Сбор гостей в 19-30, показ в 20-00. Фильм представит главный редактор Кино ТВ Максим Заговора

Билеты можно купить здесь.

Победители:

kutyrevgeorge@*** vabeo@*** alena.17.07@*** naryto93@***

Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше