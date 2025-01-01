Разыгрываем билеты на премьеру нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»

10 ноября в московском кинотеатре КАРО Октябрь и 13 ноября в санкт-петербургском кинотеатре Формула Кино Галерея пройдут премьерные показы фильма «Матиас и Максим».

Трогательная история самопознания людей, стоящих на пороге 30-летия. Фильм впервые был представлен в конкурсной программе 72-го Каннского кинофестиваля. Закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни…

Детали показа в Москве:

10 ноября, Каро Октябрь, сбор гостей в 17-30, показ в 18-00. Фильм представит кинокритик Стас Тыркин.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

13 ноября, Формула Кино Галерея. Сбор гостей в 19-30, показ в 20-00. Фильм представит главный редактор Кино ТВ Максим Заговора

