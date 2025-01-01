Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем смартфон INOI 2 Lite 2019!

Разыгрываем смартфон INOI 2 Lite 2019!

Дата окончания викторины: 31 октября 2019 11:58
Разыгрываем смартфон INOI 2 Lite 2019!

Залетайте к нам на шабаш и выигрывайте смартфон!

Совсем скоро наступит самая страшная ночь в году, с 31 октября на 1 ноября весь мир отметит Хэллоуин.

Киноафиша.Инфо и компания INOI решила побаловать всех любителей кино и разыграть смартфон INOI 2 Lite 2019.

Правильно ответьте на вопросы викторины о фильмах про Хэллоуин и ждите подведения итогов.

Победителя определит наш робот 31 октября.

Победитель:

marina-m1***@mail.ru

О призе: Встречайте самую популярную модель бренда со свежей версией Android и новым дизайном – INOI 2 Lite 2019! Смартфон выпускается в четырех вариантах расцветки. Классика - черный и золотой с матовым нескользящим покрытием корпуса и сумеречные – Purple Blue, Purple Green с глянцевым покрытием. INOI 2 Lite 2019 работает на операционной системе Android 8 Go, поддерживающей все последние обновления и приложения. Вместе с тем Android Go занимает меньше памяти смартфона, увеличивая его производительность. Крупный 5-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 обеспечивает комфорт в управлении, при этом смартфон удобно помещается в руке. Емкость аккумулятора 2250 мА*ч и экономный расход обеспечивают длительное время работы без подзарядки. INOI 2 Lite 2019 оснащен основной 5-мегапиксельной камерой и фронтальной – 2 Мп, поддерживает одновременное использование 2 SIM-карт и карты памяти до 64 Гб, работает в сетях 3G, обеспечивает GPS навигацию, подключение через Wi-Fi и Bluetooth.

Разыгрываем смартфон INOI 2 Lite 2019!
Викторина окончена
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше