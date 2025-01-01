Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Разыгрываем призы к фильму «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Дата окончания викторины: 6 ноября 2019 10:15
Разыгрываем призы к фильму «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Идеальный сиквел 10 лет спустя!

24 октября в прокат выходит комедийный хоррор «Zомбилэнд: контрольный выстрел».

В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 6 ноября.

Победители:

sania-007***@mail.ru andrej.kal***@gmail.com pipk***@yandex.ru roman-***@mail.ru

Разыгрываем призы к фильму «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше