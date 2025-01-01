Разыгрываем постер к телепремьере фильма «Мстители: Финал»
Последняя битва Величайших героев Земли с фиолетовым титаном Таносом – впервые на российском телевидении!
30 октября в 20.30 на канале «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») состоится эксклюзивная телепремьера самого кассового фильма в истории кинематографа – «Мстители: Финал».
Прошло пять лет после щелчка, который испепелил половину живых существ во Вселенной. Танос мёртв, Камни бесконечности уничтожены, остатки Мстителей пытаются наладить жизнь. Но вернувшийся из квантового измерения Человек-муравей даёт надежду – предлагает отправиться в прошлое, чтобы заново собрать Камни и вернуть всех, кого уничтожил фиолетовый титан. Однако путешествие во времени, приправленное жаждой мести – штука опасная, и может привести к ужасным последствиям.
Вместе с «Настрой кино!» мы разыгрываем альтернативный постер фильма.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз. Победителя определит наш робот 30 октября. Удачи!
Победитель:
n1***@yandex.ru