Разыгрываем призы к фильму «Малефисента: Владычица тьмы»

17 октября в прокат вышел сиквел фэнтези «Малефисента» - «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Когда-то она смогла отстоять своё волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Но полностью отрешиться от внешнего мира невозможно, и теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми – непонятными, забавными, и иногда опасными существами.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 30 октября.

Победители:

npugy***@gmail.com svaler***@gmail.com shagal-22***@mail.ru nadya-luka.na***@yandex.ru dal***@mail.ru markova***@yandex.ru