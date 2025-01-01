Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

Дата окончания викторины: 13 декабря 2016 12:00
Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

С 15 декабря в прокат выходит долгожданный спин-офф "Звездных войн" - фильм «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» - первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте Real 3D - очки из лимитированной коллекции.

Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

В викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше