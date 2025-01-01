Викторина к фильму «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» от Real D

С 15 декабря в прокат выходит долгожданный спин-офф "Звездных войн" - фильм «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» - первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

