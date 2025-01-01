Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «С любовью, Антоша»

27 сентября в 20.00 киноцентре студии «Ленфильм» состоится специальный показ документального фильма «С любовью, Антоша».

Документальное посвящение памяти Антона Ельчина («Выживут только любовники», «Стартрек: Возмездие», «Сердца в Атлантиде»), сложенное из трогательных и невероятных, смешных и печальных воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни — для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.

Победителей определит наш робот 26 сентября.

Победители:

