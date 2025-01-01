Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Господин Никто»

Меню
Дата окончания викторины: 26 сентября 2019 10:49
Уникальная возможность вновь посмотреть знаменитый фильм Жако ван Дормеля на большом экране!

28 сентября в 18.30 в киноцентре «Родина» состоится специальный показ фантастической драмы «Господин Никто» с Джаредом Лето и Дианой Крюгер в главных ролях.

Проснувшийся немощным стариком Немо Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная звезда — дряхлый и безумный старик Немо, доживающий свои последние дни. Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю перескакивая из одной жизни в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть.

Киноафиша.Инфо и интернет-издание «КультКино» предлагают поучаствовать в викторине и выиграть два билета на это исключительное событие.

Победителей определит наш робот 26 сентября.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Победители:

polinann94@*** awesome.bogdan0w@*** vabeo@*** osnovatel@***

