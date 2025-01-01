Меню
Дата окончания викторины: 19 сентября 2019 10:31
Разыгрываем билеты на фильм «Рэмбо: Последняя кровь»

Легенда возвращается на большие экраны!

19 сентября в прокат выходит боевик «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь - путь мести, который ему придется пройти до конца.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма*.

Победителей определит наш робот 19 сентября.

Победители:

alena.17.07@*** alukicev008@***

*Перед участием в викторине проверьте возможность онлайн-продажа билетов в кинотеатр вашего города на сайте kinoafisha.info

