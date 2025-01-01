Разыгрываем билеты на документальный фильм «Миссис Джи»

Это красочный и увлекательный байопик про Лею Готтлиб, эффектную женщину, которая создала пляжную моду, какой мы ее знаем сегодня, и впервые превратила купальник в привлекательный фэшн-аксессуар.

14 сентября в 16.00 в кинотеатре «Пионер» в рамках 18-й Фестиваля израильского кино пройдет показ фильма «Миссис Джи».

Вспомните лето вместе с Леей Готтлиб! Именно эта женщина создала пляжную моду, какой мы ее знаем сегодня, и впервые превратила купальник в привлекательный фэшн-аксессуар. Фильм рассказывает историю успеха легендарного дизайнера, основательницы и владелицы империи купальников Gottex. Готтлиб была женщиной, полной противоречий, сумевшей преодолеть сложные периоды своей жизни: пережить Холокост, основать небольшую фабрику в Израиле и сделать ее феноменально успешной во всем мире. В фильме автор следит за невероятным творчеством миссис Джи, одновременно повествуя о ее властном характере, запутанных отношениях с двумя дочерьми и необузданной страсти, за которую она заплатила высокую цену.

