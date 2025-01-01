Мальчик, который выжил: Разыгрываем билеты на фильм «Щегол»

12 сентября в прокат выходит экранизация нашумевшего бестселлера Донны Тарт «Щегол».

Теодору Декеру было тринадцать лет, когда его мать погибла при взрыве в Метрополитен-музее. Трагедия изменила всю его жизнь, и на плаву его удерживает лишь хрупкий кусочек надежды родом из того ужасного дня… картина с изображением крошечной птицы, цепью прикованной к насесту.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на любой сеанс фильма «Щегол».*

Победителей определит наш робот 12 сентября.

*Перед участием в викторине проверьте возможна ли онлайн-продажа билетов в кинотеатр вашего города на сайте kinoafisha.info

Победители:

kuskulakova04@*** 2gradient@***