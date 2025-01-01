Выиграйте билеты на кинофестиваль «Меридианы тихого» во Владивостоке!

15 сентября в 15.00 в кинотеатре «Уссури» в рамках 17-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» состоится специальный показ фильма «На пути к доверию: русские в Японии».

«На пути к доверию: русские в Японии» – документальный фильм из цикла, посвященного взаимоотношениям Японии и России. Фильм повествует о людях, которые стремились подружить народы двух стран, сделать незнакомую культуру другой страны доступной и понятной, наладить отношения и урегулировать конфликты.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на специальный показ!

Победителей определит наш робот 13 сентября.

Победители:

newaleks79@*** prostolevina@***