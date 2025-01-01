Викторина к мультфильму «Моана» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 29 ноября 2016 12:00
Совсем скоро в прокат выйдет новый мультфильм Disney «Моана»

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
