Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на показ фильма «Божественная любовь»

Разыгрываем билеты на показ фильма «Божественная любовь»

Дата окончания викторины: 21 августа 2019 11:11
Разыгрываем билеты на показ фильма «Божественная любовь»

Футуристический взгляд на христианскую любовь!

22 августа в 19.00 в киноцентре киностудии «Ленфильм» пройдет специальный показ фильма «Божественная любовь». Картину представит кинокритик Анастасия Сенченко.

Бразилия, 2027 год. Люди обращаются к богу через специально установленные кабинки и устраивают в честь всевышнего рейв-вечеринки. Джоана — консультант по примирению супружеских пар в кризисе, свободное время посвящает секте, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 21 августа.

Победители:

Noparadigma@*** awchik@***

Викторина окончена
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше