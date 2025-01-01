Разыгрываем билеты на показ фильма «Божественная любовь»
22 августа в 19.00 в киноцентре киностудии «Ленфильм» пройдет специальный показ фильма «Божественная любовь». Картину представит кинокритик Анастасия Сенченко.
Бразилия, 2027 год. Люди обращаются к богу через специально установленные кабинки и устраивают в честь всевышнего рейв-вечеринки. Джоана — консультант по примирению супружеских пар в кризисе, свободное время посвящает секте, практикующей крайне радикальный способ сближения супругов.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.
Победителей определит наш робот 21 августа.
Победители:
Noparadigma@*** awchik@***
Викторина окончена