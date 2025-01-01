Стань настоящим детективом: Разыгрываем книги из серии «Истории про Нэнси Дрю. Новые тайны»

Меню
Дата окончания викторины: 19 августа 2019 16:06
Отличный подарок для поклонников знаменитой девочки-детектива, сошедшей со страниц книг и покорившей большие и малые экраны!

Издательство АСТ в этом году выпустило две новинки о приключениях любознательной и бесстрашной Нэнси Дрю - «Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы» и «Нэнси Дрю и проклятие «Звезды Арктики»»

Приключения знаменитой девушки-сыщицы стали еще интереснее! Новая серия рассказов о Нэнси Дрю – это детективные истории, разворачивающиеся в XXI веке. А это значит, что на помощь Нэнси приходят технологии – компьютеры и смартфоны. Вместе с Нэнси читателю предстоит разгадать, кто из пассажиров роскошного круизного лайнера «Звезда Арктики» угрожает Нэнси, кто совершил на корабле дерзкое преступление и ещё множество захватывающих тайн. Что Нэнси придумает на этот раз, чтобы разоблачить злоумышленников? Почитателей таланта девушки-детектива ждут отрывки из тайного дневника Нэнси. Повествование от первого лица создает ощущение прямого общения с любимой героиней. Книги для среднего школьного возраста.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте две книги из серии «Истории про Нэнси Дрю. Новые тайны».

Победителей определит наш робот 19 августа.

Победители:

superbelko91@*** ilyvlad@*** jasmin_nikitina@***

