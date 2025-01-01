Меню
Разыгрываем билеты на показ фильма «Однажды в... Голливуде»

Дата окончания викторины: 7 августа 2019 11:28
Легендарный Квентин Тарантино вернулся!

8 августа в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» пройдет показ нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях.

Сюжет будет разворачиваться в Лос-Анджелесе 1969-го года. Рик Далтон, бывшая звезда телевизионного вестерна, и его давний коллега-дублер Клифф Бут пытаются выжить в Голливуде, который выглядит уже не так как прежде. Однако у Рика есть одна знаменитая соседка... Шерон Тейт.

Ленту представит и обсудит со зрителями кинокритик, редактор телеканала Кино ТВ Максим Заговора. Показ при поддержке проекта «КАРО.Арт» пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру фильма!

Победителей определит наш робот 7 августа.

Победители:

WSS-2008@*** Nik_Sobakka@***

