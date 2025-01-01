Меню
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Другой мир: Войны крови» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 25 ноября 2016 12:00
C 24 ноября в прокат выходит фильм «Другой мир: Войны крови».

На этот раз вампиру-воительнице Селин (Кейт Бекинсейл) предстоит сразиться не только с беспощадными ликанами, но и с собственным кланом властителей мрака, предавшим ее. Единственные, на кого она еще может надеяться и рассчитывать – это Дэвид (Тео Джеймс) и его отец Томас (Чарльз Дэнс). Бесстрашная Селин должна положить конец тысячелетней войне, даже если за это ей придется заплатить страшную цену.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте фирменную толстовку к фильму.

Викторина окончена
