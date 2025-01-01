Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Angry Birds в кино» от WDSSPR

Викторина к фильму «Angry Birds в кино» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 12 мая 2016 12:00
Викторина к фильму «Angry Birds в кино» от WDSSPR

12 мая на экраны выходит семейная анимационная комедия по мотивам знаменитой игры - Angry Birds в кино!

Фильм расскажет о том, как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, персонажей популярной компьютерной игры, а также раскроет некоторые секреты любимых героев.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Викторина к фильму «Angry Birds в кино» от WDSSPR

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги
«У нас минимум 15 блюд должно стоять на столе!»: Алексей Огурцов отмечает Новый год с размахом и в русских традициях
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
Тигры на низком старте, Ярмольник в истерике: русские узнали на собственной шкуре, что будет, если в «Форт Боярд» не успеть выйти из клетки
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше