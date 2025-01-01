Викторина к фильму «Angry Birds в кино» от WDSSPR

12 мая на экраны выходит семейная анимационная комедия по мотивам знаменитой игры - Angry Birds в кино!

Фильм расскажет о том, как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, персонажей популярной компьютерной игры, а также раскроет некоторые секреты любимых героев.

Ответье правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!