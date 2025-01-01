Меню
Разыгрываем билеты на финальный показ сборника «Русское краткое. Выпуск 4»

Разыгрываем билеты на финальный показ сборника «Русское краткое. Выпуск 4»

Дата окончания викторины: 1 августа 2019 09:29
Разыгрываем билеты на финальный показ сборника «Русское краткое. Выпуск 4»

Посмотрите лучшие российские короткометражки от молодых талантливых режиссеров!

2 августа в 19.00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи пройдет финальный показ сборника «Русское краткое. Выпуск 4». Зрители смогут пообщаться с авторами короткометражных картин, представленных в альманахе – Григорием Калининым («Update/Delete»), Дмитрием Булгаковым («Дом на голове Клаузеверца») и Ананстасией Шахватовой («Африка»), а также проголосовать за понравившийся фильм.

В четвертом выпуске представлены пять короткометражных фильмов, где реальность и современные герои представлены в необычных жанровых установках. В комедии «Добрый день» курьер становится свидетелем непредсказуемой семейной ссоры. «Африка» — история возвращения стремительно взрослеющей девушки к своей эксцентричной и вечно молодой матери. «Update/Delete» на протяжении дня зафиксирует существование обычного прохожего в объективах нескольких камер, а зарождающийся революционный дух в драме «Акватлон» обернется трагично. В «Доме на голове Клаузеверца» на голове одинокого человека начинает расти дом.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ сборника «Русское краткое. Выпуск 4».

Победителей определит наш робот 1 августа.

Викторина только для жителей Москвы.

Победители:

johny_jet@*** v_enera@*** v.nagiba@*** dmitryleader1488@*** irinaya.1972@***

Викторина окончена
