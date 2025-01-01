Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива и билеты в кино на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива и билеты в кино на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Дата окончания викторины: 1 августа 2019 10:17
Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива и билеты в кино на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Хотите почувствовать себя героем «Форсажа»? Заправляйтесь на «Фаэтоне»!

1 августа в прокат выходит долгожданный спин-офф гоночной франшизы «Форсаж» - «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях.

Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета в кино на самый жаркий блокбастер этого лета! А один из счастливчиков получит супер приз - 50 литров любого топлива на АЗС «Фаэтон». Призы на розыгрыш предоставляет наш партнер – сеть АЗС «Фаэтон».

Победителей определит наш робот 1 августа.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победители:

satura.***@gmail.com p.a.n.d.a***@mail.ru Kurono_***@mail.ru nekoblack***@mail.ru divgunbl***@mail.ru

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше