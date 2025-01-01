Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива и билеты в кино на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Хотите почувствовать себя героем «Форсажа»? Заправляйтесь на «Фаэтоне»!
1 августа в прокат выходит долгожданный спин-офф гоночной франшизы «Форсаж» - «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях.
Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета в кино на самый жаркий блокбастер этого лета! А один из счастливчиков получит супер приз - 50 литров любого топлива на АЗС «Фаэтон». Призы на розыгрыш предоставляет наш партнер – сеть АЗС «Фаэтон».
Победителей определит наш робот 1 августа.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Победители:
satura.***@gmail.com p.a.n.d.a***@mail.ru Kurono_***@mail.ru nekoblack***@mail.ru divgunbl***@mail.ru