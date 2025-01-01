Успеха во всём: Разыгрываем постер фильма «Миллиард» с автографом Владимира Машкова

Меню
Дата окончания викторины: 17 июля 2019 10:16
Настоящий подарок от любимого актёра!

17 июля в 20.30 на канале «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет «Настрой кино!») состоится эксклюзивная телепремьера фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Авантюрная комедия о семейных ценностях, как определяют жанр картины её авторы, рассказывает об олигархе Матвее Левине. После смерти партнёра по бизнесу главный герой вынужден обратиться к своим взрослым детям, которым он обещает миллиард в обмен на помощь в ограблении банка, где хранятся его сбережения.

Вместе с «Настрой кино!» мы разыгрываем постер фильма с автографом неподражаемого Владимира Машкова!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз. Победителя определит наш робот 17 июля. Удачи!

Победитель:

christina.avelisav@***

Викторина окончена
