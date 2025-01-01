Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Паразиты» в Петербурге и Москве

Разыгрываем билеты на показы фильма «Паразиты» в Санкт-Петербурге в Доме кино 3 июля в 20.00 и в Москве в Звезде 4 июля, 20.00. На столичной премьере картину представит Василий Корецкий.

Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

Победители:

osetrinkin34@*** zvelife@*** 12olga@*** maxON@***