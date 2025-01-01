Меню
Дата окончания викторины: 15 ноября 2016 12:00
Викторина к фильму «Фантастические твари и где они обитают» от СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга»

16 ноября в прокат выходит долгожданный спин-офф поттерианы «Фантастические твари и где они обитают». Кинотеатр СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» предлагает поучаствовать в розыгрыше пригласительного билета на специальный показ.

Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте билет на показ фильма 16 ноября в 20-00 в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга».

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.

Викторина окончена
