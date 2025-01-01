Меню
Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Дылда»

Дата окончания викторины: 17 июня 2019 17:18
Посмотрите первыми новый фильм Кантемира Балагова!

19 июня в 20.30 в кинотеатре «Аврора» состоится премьера «Дылды» — нового фильма Кантемира Балагова («Теснота»), получившего на прошедшем Каннском кинофестивале приз за режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию ФИПРЕССИ.

В центре сюжета − жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и, главное, внутри - руины.

После показа пройдет обсуждение с режиссером Кантемиром Балаговым и кинокритиком Марией Кувшиновой. В прокат лента выйдет 20 июня.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма «Дылда»!

Победителей определит наш робот 17 июня.

Победители:

bulka4@*** dlvdsh@*** 4shual@***

