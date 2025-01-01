Звезда родилась: Разыгрываем призы к фильму «Рокетмен»

Меню
Дата окончания викторины: 10 июня 2019 10:13
Прикоснитесь к мировой легенде и получите удивительные призы!

6 июня в прокат выходит музыкальный байопик «Рокетмен», посвященный юности знаменитого британского певца Элтона Джона.

Грандиозная музыкальная фантазия, освещающая невероятную историю превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 10 июня.

Победители:

tatian***@mail.ru atriprayoj***@mail.ru

Викторина окончена
