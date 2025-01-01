Любимые пушистики: Разыгрываем призы к мультфильму «Тайная жизнь домашних животных 2»

На большие экраны вернулись любимые герои анимационной комедии «Тайная жизнь домашних животных».

Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 3 июня.

Победители:

super_stor***@yandex.ru platonchugu***@gmail.com kate2***@rambler.ru dsido***@gmail.com leonov_mih***@list.ru alinka***@mail.ru chibiso***@gmail.com amarie2***@mail.ru olenka.***@list.ru