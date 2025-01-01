Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на концерт группы Goblin, написавшей музыку к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

Разыгрываем билеты на концерт группы Goblin, написавшей музыку к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

Дата окончания викторины: 8 мая 2019 09:06
Разыгрываем билеты на концерт группы Goblin, написавшей музыку к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

Не пропустите возвращение легендарной группы Goblin!

Итальянская прогрессив-рок-группа Goblin впервые выступит в Москве 13 мая. Для поклонников группы – это невероятное событие, музыканты 30 лет не давали концертов.

Напомним, что коллектив в свое время записал музыку к самым знаменитым хоррорам XX века - «Суспирии» и «Рассвету мертвецов».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на концерт!

Мероприятие продет 13 мая в 20.00 в клубе «16 тонн».

Победителей определит наш робот 8 мая.

Победители:

petrden4444@*** 666113@***

Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше