Разыгрываем билеты на концерт группы Goblin, написавшей музыку к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»

Итальянская прогрессив-рок-группа Goblin впервые выступит в Москве 13 мая. Для поклонников группы – это невероятное событие, музыканты 30 лет не давали концертов.

Напомним, что коллектив в свое время записал музыку к самым знаменитым хоррорам XX века - «Суспирии» и «Рассвету мертвецов».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на концерт!

Мероприятие продет 13 мая в 20.00 в клубе «16 тонн».

Победителей определит наш робот 8 мая.

Победители:

petrden4444@*** 666113@***