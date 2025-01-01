Разыгрываем билеты на концерт группы Goblin, написавшей музыку к «Суспирии» и «Рассвету мертвецов»
Не пропустите возвращение легендарной группы Goblin!
Итальянская прогрессив-рок-группа Goblin впервые выступит в Москве 13 мая. Для поклонников группы – это невероятное событие, музыканты 30 лет не давали концертов.
Напомним, что коллектив в свое время записал музыку к самым знаменитым хоррорам XX века - «Суспирии» и «Рассвету мертвецов».
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на концерт!
Мероприятие продет 13 мая в 20.00 в клубе «16 тонн».
Победителей определит наш робот 8 мая.
Победители:
petrden4444@*** 666113@***
Викторина окончена