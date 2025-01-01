Дикий, дикий Запад: Разыгрываем билеты на вестерн «Малыш Кид»

Противостояние легендарного бандита и его заклятого врага-шерифа на большом экране!

16 мая в прокат выходит голливудский вестерн «Малыш Кид».

История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке «Малыш Кид» и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры, и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встает местный шериф...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма в кинотеатр Формула Кино Галерея.

Победителей определит наш робот 22 мая.

Победители:

awchik@***

Nik_Sobakka@***