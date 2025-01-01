Разыгрываем билеты на мультфильм «Букашки 2» в Синема Парк Радуга

2 мая в прокат выйдет приключенческий семейный мультфильм «Букашки 2».

Если ты Букашка размером с ноготок и по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания! Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые Букашки, новые опасности, новые приключения!

