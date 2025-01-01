Меню
Разыгрываем билеты на мультфильм «Букашки 2» в Синема Парк Радуга

Дата окончания викторины: 30 апреля 2019 10:00
Малыши-букашки отправляются в новое захватывающее путешествие!

2 мая в прокат выйдет приключенческий семейный мультфильм «Букашки 2».

Если ты Букашка размером с ноготок и по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания! Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые Букашки, новые опасности, новые приключения!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на любой сеанс мультфильма в кинотеатре Синема Парк Радуга.

Победителей определит наш робот 30 апреля.

Победители:

stassi28@*** lilmisse@***

Викторина окончена
