«Чёрный клановец»: Разыгрываем книгу, ставшую основой фильма Спайка Ли

Дата окончания викторины: 15 апреля 2019 11:18
Узнай поразительную историю чернокожего детектива, вступившего в ку-клукс-клан!

В издательстве «Бомбора» вышла книга Рона Сталлворта «Чёрный клановец», в которой автор подробно рассказывает свою удивительную историю.

Все началось с объявления в газете: Ку-клукс-клан призывает новых защитников белой расы. Рон Сталлворт, детектив полиции Колорадо-Спрингс откликается на объявление, становится полноправным членом ККК и даже регулярно созванивается с идейным вдохновителем клана. Но посещать встречи ККК он не может. Дело в том, что Рон – афроамериканец.

В прошлом году Спайк Ли экранизировал воспоминания Сталлворта, за что получил «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу «Чёрный клановец».

Победителей определит наш робот 15 апреля.

Победители:

xxl7***@yandex.ru borisov.d1***@yandex.ru

