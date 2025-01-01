Зима близко: Разыгрываем подписку на онлайн-сервис «Амедиатека» и пригласительные на первую серию финального сезона «Игры престолов»
15 апреля на большом экране во всех кинотеатрах сети КАРО покажут 1-ю серию финального сезона суперпопулярного сериала «Игра престолов»!
Мы решили порадовать наших читателей и разыграть несколько подписок на онлайн-сервис «Амедиатека», бонусом к которым станут пригласительные на показ премьерной серии 8 сезона «Игры престолов»!
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно правильно ответить на вопросы викторины. Уже 11 апреля мы подведем итоги и выберем двух счастливчиков из Москвы и двух из Санкт-Петербурга!
Всего шесть эпизодов остается до эпического финала культовой фэнтези-драмы. Создатели обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующим сюжетом.
Онлайн-сервис «Амедиатека» дает возможность зрителям смотреть сериал одновременно со всем миром. Все эпизоды сериала доступны на сайте.
Узнать подробности акции и детали показа в вашем городе можно на сайте сети кинотеатров КАРО.
Детали показа в Санкт-Петербурге:
15 апреля, 20.00, «КАРО 9 Варшавский экспресс» (наб. Обводного канала, 118).
Детали показа в Москве:
15 апреля, 20.00, киноцентр «Октябрь» (Новый Арбат, 24).
Победители:
oun1@*** mailfor209@*** johny_jet@*** kosihhh@***