Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Зима близко: Разыгрываем подписку на онлайн-сервис «Амедиатека» и пригласительные на первую серию финального сезона «Игры престолов»

Зима близко: Разыгрываем подписку на онлайн-сервис «Амедиатека» и пригласительные на первую серию финального сезона «Игры престолов»

Дата окончания викторины: 11 апреля 2019 09:20
Зима близко: Разыгрываем подписку на онлайн-сервис «Амедиатека» и пригласительные на первую серию финального сезона «Игры престолов»

15 апреля на большом экране во всех кинотеатрах сети КАРО покажут 1-ю серию финального сезона суперпопулярного сериала «Игра престолов»!

Мы решили порадовать наших читателей и разыграть несколько подписок на онлайн-сервис «Амедиатека», бонусом к которым станут пригласительные на показ премьерной серии 8 сезона «Игры престолов»!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно правильно ответить на вопросы викторины. Уже 11 апреля мы подведем итоги и выберем двух счастливчиков из Москвы и двух из Санкт-Петербурга!

Всего шесть эпизодов остается до эпического финала культовой фэнтези-драмы. Создатели обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующим сюжетом.

Онлайн-сервис «Амедиатека» дает возможность зрителям смотреть сериал одновременно со всем миром. Все эпизоды сериала доступны на сайте.

Узнать подробности акции и детали показа в вашем городе можно на сайте сети кинотеатров КАРО.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

15 апреля, 20.00, «КАРО 9 Варшавский экспресс» (наб. Обводного канала, 118).

Детали показа в Москве:

15 апреля, 20.00, киноцентр «Октябрь» (Новый Арбат, 24).

Победители:

oun1@*** mailfor209@*** johny_jet@*** kosihhh@***

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше