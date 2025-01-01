Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Невероятная дружба: Розыгрыш билетов на фильм «Миа и белый лев»

Невероятная дружба: Розыгрыш билетов на фильм «Миа и белый лев»

Дата окончания викторины: 10 апреля 2019 11:04
Невероятная дружба: Розыгрыш билетов на фильм «Миа и белый лев»

Узнайте удивительную историю дружбы девочки и хищника!

С 11 апреля во всех кинотеатрах объединенной сети Формула кино и Синема парк пройдут показы трогательной приключенческой драмы «Миа и белый лев».

Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на любой сеанс фильма в кинотеатре Формула кино Галерея.

Победителей определит наш робот 10 апреля.

Победители:

asm1993@*** mefa02@***

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше