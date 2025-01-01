Невероятная дружба: Розыгрыш билетов на фильм «Миа и белый лев»
Узнайте удивительную историю дружбы девочки и хищника!
С 11 апреля во всех кинотеатрах объединенной сети Формула кино и Синема парк пройдут показы трогательной приключенческой драмы «Миа и белый лев».
Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на любой сеанс фильма в кинотеатре Формула кино Галерея.
Победителей определит наш робот 10 апреля.
