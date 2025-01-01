Меню
«Жизнь, смерть и наследие Фредди Меркьюри»: Разыгрываем биографическую книгу о легендарном музыканте

Дата окончания викторины: 8 апреля 2019 11:29
«Жизнь, смерть и наследие Фредди Меркьюри»: Разыгрываем биографическую книгу о легендарном музыканте

Узнайте уникальные подробности о личной жизни Фредди Меркьюри!

Издательство «Бомбора» представляет самую подробную и откровенную биографию вокалиста группы Queen - «The Show Must Go On. Жизнь, смерть и наследие Фредди Меркьюри».

От прилежного и талантливого школьника до звезды мирового масштаба — в этой книге описан путь одного из самых талантливых музыкантов ХХ века. Детские письма, архивные фотографии и интервью самых близких людей, даже матери Фредди, покажут читателю новую сторону любимого исполнителя. В этой книге переплетены повествования о насыщенной, яркой и такой короткой жизни великого Фредди Меркьюри и болезни, которая его погубила.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу.

Победителей определит наш робот 8 апреля.

Победители:

lmosquina@*** veroni4ka_semina@***

