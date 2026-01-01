Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Доктор Стрэндж» от MARVEL

Викторина к фильму «Доктор Стрэндж» от MARVEL

Дата окончания викторины: 3 ноября 2016 12:00
Викторина к фильму «Доктор Стрэндж» от MARVEL

Новый блокбастер от MARVEL «Доктор Стрэндж» уже штурмует кинотеатры по всему миру.

Стефан Стрейндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправился на поиски средства исцеления тела и души и, спустя многие годы, стал одним из могущественных магов Земли.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Викторина к фильму «Доктор Стрэндж» от MARVEL

Обратите внимание, что в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
Не только оскароносный шедевр Меньшова «Москва слезам не верит»: 3 культовых советских фильма, которые любят смотреть иностранцы
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года
Устали доедать салаты? Время размяться! Угадайте, что спряталось на 5 кадрах из советских фильмов (тест)
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
«Даже лучше, чем я»: актер из нового Гарри Поттера получил письмо от Рэдклиффа - раскрываем содержимое
Санта пьет, бранится и матерей чужих не сторонится: смотрю эту новогоднюю комедию каждый год, и вам советую
Пусть эта елочка, в праздничный час, тестом порадует вас: угадайте новогодний фильм по кадру с пушистой красавицей
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Заметно постарела, но взгляд все тот же: как сейчас выглядит милашка Полина из фильма «Мужики!» (фото)
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше